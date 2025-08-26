ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌’ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ!

ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸ ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್‌‌ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆ| ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ 30 ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:57 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:57 IST
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಪ‍್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗೆ ರವಾನೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಪ‍್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗೆ ರವಾನೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಕ್‌
ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಕ್‌
