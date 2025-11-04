ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲೆಯೂ ಉದ್ಯಮವಾಗುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:59 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:59 IST
Baraguru Ramachandrappa
