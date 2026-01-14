ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌ | ನಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಮನೆಯೂಟವೇ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು

ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್‌. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಮನೆ ಎದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ
ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಮುಖಂಡರು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದರು
ವೈಜಿನಾಥ ಭಂಡೆ
ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಾಮಣ್ಣ
ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ರೂಢಿ. ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ.
ವೈಜಿನಾಥ ಭಂಡೆ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ
Quote - ಯೋಗ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಮಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು.
ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಾಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ
Bidar

