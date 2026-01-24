ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ...

ಸಾಹಿತಿ–ಓದುಗರ ಸಮಾಗಮ; ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು
ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೀದರ್‌ನ ಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್‌ ಹಾಕಿರುವುದು
ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೀದರ್‌ನ ಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್‌ ಹಾಕಿರುವುದು
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT