ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಳೆ ವರ್ಷ; ರೈತರಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:32 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:32 IST
ದರೋಡೆಕೋರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಣವಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್‌ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿಯಾದರು
ನವೆಂಬರ್‌ 30ರಂದು ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಮರಾಠಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು
