ಹೊರಗೆ ಫಳಫಳ; ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟೊಳ್ಳು

ಬೀದರ್: ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೀದರ್ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ.

ಹೊಸದಾಗಿ 16 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಹಿಗ್ಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಫಳಫಳ ಎಂಬಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.

ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಗ್ಗಿರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ, ಕರೊಡಿಮಲ್, ಶಹಾಪುರ ಗೇಟ್, ಮಂಗಲಪೇಟ್, ಮೈಲೂರ, ಚಿದ್ರಿ, ಗುಂಪಾ, ಚಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಕೆಂಪು ದೂಳಿನಿಂದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹಳೆಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಜನರ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ. ಹಲವೆಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಗಿಯದ ರಿಂಗ್ರೋಡ್:

ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಜನ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ, ಓಡಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇಂದು, ನಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ ದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

'ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ ವಾಹನಗಳು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಮೇಶಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೂರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರೊಟ್ಟೆ, ಜಗದೀಶ್ವರ ಬಿರಾದಾರ.

ಶಾಸಕರು ಏನಂತಾರೆ?

ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಇತರೆ ಮಹಾನಗರಗಳಂತ