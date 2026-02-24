ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊರಗೆ ಫಳಫಳ; ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟೊಳ್ಳು

ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ; ಮುಗಿಯದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:11 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:11 IST
ಬಿ.ಜಿ. ಶೆಟಕಾರ್
Bidar

