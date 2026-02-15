ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಆಟೊ ರಾಜ್‌’: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳ ನಿಲುಗಡೆ..

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:47 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಟೊಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಏಕಿಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಶಿವರಾಜ್‌ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ರಮೇಶ್‌ ಬಿರಾದಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
BidarAUTO

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT