ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾಲ್ಕಿ | ‘ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಜೀವನದಿಂದ ಬದುಕು ಸಮೃದ್ಧ’

ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಾಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇಹವೆಂಬ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ವ್ಯಸನಗಳ ದಾಸರಾಗದೇ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು
ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ
