ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌: ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT