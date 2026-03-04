ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಗ್ರಹಣ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ; ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಮೈಮರೆತು ನೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು
ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು
ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯುವಕರು
ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯುವಕರು
ಚಿಣ್ಣರ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಚಿಣ್ಣರ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಯುವಕರು ಮೈಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು

ಯುವಕರು ಮೈಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು   

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ್ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ

BidarHoli celebrations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT