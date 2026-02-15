ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictbidar
ಹುಲಸೂರ| ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವಹೇಳನ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:46 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:46 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ನವನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ
