ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಲಸೂರ: ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರದ ಪಿಡಿಒ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:20 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:20 IST
ಪಿಡಿಒಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ವಾಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಮಹಾದೇವ ಜಮ್ಮು ಇಒ ಹುಲಸೂರ
ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಜ್ಞಾನೋಬ ನಿಟ್ಟೂರೆ ಸಂಭಾಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿರುವಂತೆ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಮಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಕಾಳಿದಾಸ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ 
BidarPDO

