ಹುಮನಾಬಾದ್ | ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಉತ್ಸವ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಶಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ರಥ
