ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಹುಮನಾಬಾದ್: ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ

ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಳು ತುಂಬುವ ವಾಹನಗಳು; ರಸ್ತೆ ಹಾಳು
ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
ಈಚೆಗೆ ಅಧಿಕ ಮರಳು ತುಂಬಿರುವ ಸುಮಾರು 10 ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ ಲೋಡ್ ವಾಹನಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಮಡೋಳಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ 
ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣಿ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮರಳು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ₹5.75 ಲಕ್ಷ  ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾ‌ಹನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಮುಂದೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
–ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್, ಆರ್‌ಟಿಒ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

