ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
bidar
ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಚವಾಣ್ ಸಹಭೋಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ : 19ಕೆಎಂಎಲ್03-ಎ : ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ಜೋಕಾಲಿ ಆಡಿದರು.
MLA

