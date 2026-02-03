ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಮೋಳಕೇರಾ ಸ್ಫೋಟ: ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BidarBlast
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT