ಬೀದರ್‌ | ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬುನಾದಿ: ಎನ್‌. ರವಿಕುಮಾರ್‌

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:01 IST
ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದವನು. ಅವರೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಎನ್‌. ರವಿಕುಮಾರ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು ಆಂದೋಲನಗಳಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಸಂಗಮೇಶ ಯುವ ಮುಖಂಡ
