ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಹುಲಸೂರ | ದೇಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್‌ ಕೋಡ್: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೂತನ ಸ್ಪರ್ಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BidarQR code
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT