ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
bidar
ಬೀದರ್‌ | ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಅಂತಃಸತ್ವ ಪ್ರತೀಕ: ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:40 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:40 IST
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ
ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ
BidarSwami Vivekananda Jayanti

