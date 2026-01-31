ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ‘ಅಕ್ಕನ ಬಲ’

112 ಹಾಗೂ 1098ಕ್ಕೆ ಕರೆ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
Chamaraja nagarwomen securitywomen safety

