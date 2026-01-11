ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ‘ಅಕ್ಕ ಪಡೆ’

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಗಸ್ತು ವಾಹನ: ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
Chamarajanagara

