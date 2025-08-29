ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: 6 ಕೆ.ಜಿ ಗೊನೆಗೂ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ದರ ಕೊಡಿ

ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳೆಗೊನೆಗೆ ಶೇ 50ರ ಬದಲು ಶೇ 60 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ: ವರ್ತಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್ ಸೂಚನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:11 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:11 IST
Chamarajanagar

