ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ: ಶೇ 59 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ

ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:35 IST
