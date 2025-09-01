ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ತೆಂಗಿಗೆ ಕಪ್ಪುತಲೆ ಹುಳು ಬಾಧೆ: ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು

ನಾ.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ
ChamarajanagarCoconut Crop

