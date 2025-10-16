ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರೈತರ ಧರಣಿ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:19 IST
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಎಸ್‍ಪಿ ಸ್ನೇಹರಾಜ್ ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Chamarajanagara

