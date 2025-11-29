ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶವ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರ್ಗಾ ಸಮೀಪದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾಲುಜಾರಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೌನ್ ನಿವಾಸಿ ನೂರ್ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಜಂಖಾನ್(35) ಅವರ ಶವ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.<br><br>ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಮಗನ ಹರಕೆ ಮುಡಿಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲು ಹೋದಾಗ ಕಾಲುಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರಪಾತದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶವ ಲಭಿಸಿದೆ. ನುರಿತ ಈಜುಗಾರ ಸೈಯದ್ ಯೂನಸ್ ಹಾಗೂ ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಮುಯಿನ್ ಶವವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br><br> ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯೆರಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>