ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಭ್ರಮರಾಂಭದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ನಟನೆಯ 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತು' ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮರಾಂಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭ್ರಮರಾಂಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. </p>.<p>ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಧುರವಾದ ಹಾಡು, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಾಹಸ, ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆ.27ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಪೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕ ರೇವಂತ್ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಯಗ್ರೀವ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಭ್ರಮರಾಂಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ತಾತ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ ದೇವರು 1950ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭ್ರಮರಾಂಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕ ಸುಂದರೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>