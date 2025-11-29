ನರೇಗಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ₹3.18 ಕೋಟಿ: ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ವರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತು ಹಲವು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಎಸ್.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹3.18 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 27 ಸಾವಿರ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ 10 ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ಭೂ ಫಲವತ್ತತೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟಮಾಧವಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಜನಾಯಕ, ನಟರಾಜು. ಕೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಬಸವರಾಜು, ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>