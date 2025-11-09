ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನ್ವಂಥರದ ಹಾದಿ ತೋರಿದ ಕನಕದಾಸರು: ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:34 IST
ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ChamarajanagarKanakadasa Jayanthi

