ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಹನೂರು: ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:04 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ’ | ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳು ಭಯ | ಚಿರತೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
Leopardleopard attack

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT