ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಗುಲ
ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ChamarajanagaraDeepavali

