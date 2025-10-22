ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ: ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲರವೆ ಉತ್ಸವ

ಬೇಡಗಂಪಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲೆಯರಿಂದ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಅರ್ಪಣೆ
ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಮೆ
ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇಗುಲ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇಗುಲ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಹಾಲರುವೆ ಹೊತ್ತು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಗಂಪಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲೆಯರು
ಹಾಲರುವೆ ಹೊತ್ತು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಗಂಪಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲೆಯರು
Chamarajanagara

