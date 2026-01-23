ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಯಳಂದೂರು | ಬಳ್ಳಿ ನಾಶ: ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಸೊರಗು ರೋಗ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಸೊರಗು ರೋಗದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕೃಷಿಕರು ತೋರಿಸಿದರು.
