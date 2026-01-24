ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ’

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಕಾನೂನು ನೀಡಿರುವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ; ತಜ್ಞ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:21 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT