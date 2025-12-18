ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್: ಕಬ್ಬಿನ ತಾಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಸಮೀಪದ ಗೂಳಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೂಲಂಗಿ ಕಬ್ಬು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಬಸವರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ: ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಒಣ ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಲಂಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಶೇಖರವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸೆಸ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>