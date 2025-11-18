ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸುಳ್ವಾಡಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನ: ಆರೋಪಿಯ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ;ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ‌ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:43 IST
protestChamarajanagar

