ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:</strong> ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ, ಕಸುಬುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯೆ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಹಂಡಿಗನಾಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆಯ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಶ್ರೀರಂಗರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಲ್ ಶೌರಿ, ಭವ್ಯ ಅನಿಲ್ ಶೌರಿ, ಅಜಯ್ ಶೇಖರ್, ಶ್ವೇತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದಿವ್ಯ, ಮದನಗೋಪಾಲ್, ಅಶೋಕ್, ಮಹಮದ್ ತಮೀಮ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದರು.</p>