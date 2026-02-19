ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ನಶಿಸಿದ ಅಜೀವಿಕ ಧರ್ಮ: ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:58 IST
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಜೀವಿಕರ ನೆಲೆಗಳು (ಎಡಚಿತ್ರ) ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನ

