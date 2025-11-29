ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ:</strong> ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ-ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಲು 2009ರಲ್ಲಿನ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ₹480 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರೆಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಇವೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಕರೆಗೆ ₹16 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಲಾರಿ, ಟೆಂಪೊಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ರೈತರು, ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>