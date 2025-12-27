ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ವೈಭವ

ಹಸಿರು ಗಿಡ, ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯಂತಾದ ದಟ್ಟ ಮಂಜು
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ದೃಶ್ಯ
ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಝಾನ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ತಾಲೀಮು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
winterchintamani

