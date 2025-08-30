ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಂತಾಮಣಿ | ದವಾ–ದುವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು

ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ
–ಡಾ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಮುರುಗಮಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ದವಾ–ದುವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ
–ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ , ಮುರುಗಮಲ್ಲ ನಿವಾಸಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT