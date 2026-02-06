ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಕೈವಾರಕ್ಕೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ

ಭಾರಿ ಚಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತತ್ತರ l ಸ್ವೆಟರ್, ಟೋಪಿ ಮೊರೆಹೋದ ಜನ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT