ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದತ್ತ ವಿದೇಶಿಯರ ಚಿತ್ತ: 25 ಸಾವಿರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿನ ಬರಹ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು 
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿನ ಬರಹ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು 
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಹಸಿರ ವಾತಾವರಣ
ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಹಸಿರ ವಾತಾವರಣ
Tourismchikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT