ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಕೈವಾರ| ಕುಡಿವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಜಿ.ಎನ್‌.ಚಲಪತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChikkaballapurKaivara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT