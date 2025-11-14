ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳ ರಾಶಿ!

ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಎಂ ಮತ್ತು ಬಿ ಇ ಒ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು.
ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು
484 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ಕೆ ಜಿ ತರಕಾರಿ
ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ದೂಳಿನಂತಾಗಿರುವ ಬೇಳೆ
chikkaballapura

