ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಲು ಖಾತೆದಾರರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಖಾತೆದಾರರು ಶನಿವಾರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಖಾತೆದಾರರು ಶನಿವಾರ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು
ChikkaballapurGauribidanur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT