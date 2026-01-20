<p><strong>ಗುಡಿಬಂಡೆ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಹಳ್ಳಿ, ಇಡ್ರಹಳ್ಳಿ, ಲಗುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಹಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ- ಇಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮಾದೇಶ್, ಶಿವರಾಜ್, ಅವುಳಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳೆಂಟು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ <br>ಕೊಳವೆಬಾವಿ (ಬೋರ್ವೆಲ್)ಯಿಂದ ಯಂತ್ರಗಾರಗಳವರೆಗಿನ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು <br>ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. </p>.<p>ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>