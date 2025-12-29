ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ

ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ
ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಎಸ್.ಆನಂದ್, ತಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ
waterwater problemchikkaballapura

