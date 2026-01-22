ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳ್ಳೂರು: ತಾ.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಮ್ಮನೆ ದಯಾನಂದ್ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
chikkamagaluruKannada sahithya sammelana

