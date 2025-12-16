ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆಹಾ ಚಳಿ ಚಳಿ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದ ತಾಪಮಾನ!

ತಾಪಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಶೀತಗಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಳಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗುರುನಾಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗುರುನಾಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
